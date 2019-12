31 dic 2019

Este año, Cristina Pedroche vuelve a enfrentarse al reto de dar las Campanadas junto a Alberto Chicote en Antena 3, cadena que ha logrado subir 1,9 puntos de share gracias a los modelitos que luce ante millones de españoles. De hecho, las de 2018 fueron las uvas más vistas de la historia de la televisión privada. ¿Con qué vestido nos sorprenderá la noche del 31? De momento, sólo sabemos cuál será el color del vestido de la presentadora... hace apenas unos días nos revelaba que irá de rojo. Y dentro de nada, veremos a su marido, Dabiz Muñoz, posar en Instagram con este mismo vestido, como ya ha hecho otros años.

Cristina Pedroche es vallecana de pura cepa, mide 1,70 cm, su signo del zodiaco es escorpio (nació en noviembre de 1988) y estudió en el colegio Liceo Cónsul y en el instituto Isabel la Católica. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas y es diplomada en Turismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Empezó como modelo posando en catálogos y revistas y comenzó en el mundo del reporterismo en el canal de videojuegos EATV.

Ha aparecido en series como ‘Yo soy Bea’, ‘Sin tetas no hay paraíso’ o ‘Águila roja’, pero la fama llegó en 2010, cuando fichó como reportera de ‘Sé lo que hicisteis’ u ‘Otra movida’. Ha colaborado en los 40 Princpipales, presentado ‘Pekín Exprés’, ‘Dentro de…’ y el talent show ‘Tú sí que sí’, pero su hueco televisivo se encuentra en ‘Zapeando’, donde es colaboradora habitual o en ‘El Hormiguero’.

Muñeca de cera

Hace unos días Pedroche posaba sonriente en la presentación de su propia figura en el Museo de Cera de Madrid, aunque no sabemos por qué. Cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia y algunos llegaban a decir que más bien parecía Rosalía.

Vestida con su último atuendo el bikini de hada inspirado en Yves Saint Laurent que diseñó Tom-Hom y peinada con un recogido que se parece ligeramente al que lució durante las Campanadas del pasado año, la figura de la presentadora deja mucho que desear. Y aunque muchos aseguran que se habrían horrorizado con la creación, ‘la Pedroche’ se lo ha tomado con humor y está muy contenta con el resultado.

Cristina Pedroche, con su figura de cera en el Museo de cera de Madrid.

Desmontando mitos

Con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram, la presentadora se ha convertido en embajadora del feminismo y utiliza sus redes para desmitificar muchas ideas preconcebidas que tiene la gente sobre la menstruación o el cuerpo de la mujer.

De hecho, este verano publicó una ‘story’ diciendo que usaba la copa menstrual. Aprovechando que cientos de personas comentaron su estado quiso desmentir mitos como que utilizando este aparato se mancha mucho o que la sangre huele mal: “Nunca jamás la he llenado más de la mitad. Siempre pensé que sangraba mucho pero con la copa te das cuenta de la realidad. Con las compresas aunque solo sea una gota parece que se mancha mucho más. La sangre no huele. Quitaos ese pensamiento. Lo que pasa es que algunas compresas y tampones llevan perfumes y productos químicos como los blanqueadoras que afectan al olor. Al llevar todos estos ingredientes es obligatorio cambiarlos cada cuatro horas como máximo”.

Sobre el cuerpo de Pedroche, ha traído polémica en no pocos momentos, asegurando muchos que la presentadora estaba “gorda”. Y no solo es que Cristina ame el deporte, goce de buena salud y se cuide milimétricamente, sino que como ha asegurado en numerosas ocasiones no le gusta que la gente le diga esas cosas no porque a ella le moleste sino porque algunas de sus seguidoras, las más jóvenes, pueden a llegar a compararse y sentirse mal por los comentarios que algunos hacen sobre su cuerpo.

No hay que ver su perfil para ver todo el tiempo que emplea haciendo deporte. En numerosas ocasiones ha explicado que es amante de los hipopresivos, ejercicios posturales y respiratorios que disminuyen la presión en tórax, abdomen y pelvis.

Cristina Pedroche haciendo hipopresivos.

Pero si existe una actividad que enamora a la Pedroche, es el yoga. La hemos visto en posturas imposibles en más de una ocasión, haciendo trucos de Instagram para conquistar, aún más a sus fans. El yoga es el deporte que más ha ayudado a la presentadora a tener su tipazo o, al menos, eso dice ella, junto a la dieta.

Cristina Pedroche tiene claro que en las redes sociales las críticas son más duras con las mujeres que con los hombres. Muchos ‘followers’ han criticado que luzca su cuerpo y después se considere feminista, pero Pedroche aseguraba en una entrevista con Isabel Gemio que “puedo dar el mismo mensaje superfeminista tanto vestida como desnuda”.

Sus declaraciones han sido polémicas en muchas ocasiones. De hecho, sus pensamientos sobre la maternidad dieron mucho de qué hablar. Muchos seguidores la animaban a ser mamá, pero ella aseguraba en su Instagram que “no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé”.

Se le conquista por el estómago

Fue pareja del cómico y actor Dani Martínez durante dos años y algunos la relacionaron con el futbolista y actual pareja de Paula Echevarría, Miguel Torres, pero desde 2014 mantiene una relación sentimental con el chef Dabiz Muñoz. Se casaron por sorpresa al año siguiente en una ceremonia secreta y muy íntima.

Fue en casa, ante notario y con la sola presencia de sus padres. Ah, y en zapatillas y vaqueros. Lo único personal e importante que llevaba puesto era un collar que perteneció a su abuela porque ninguno de los dos quería un bodorrio al uso sino algo inmediato e íntimo. La química que hay entre ambos es indiscutible y no hay más que verlo en Instagram: cocinan juntos, practican yoga, publican payasadas y demuestran continuamente lo felices que son.

El también madrileño posee tres estrellas Michelin gracias a sus tres afamados restaurantes DiverXo, aunque también ha probado suerte en la pequeña pantalla aventurándose con dos temporadas de un documental en el que se narra su día a día.

Presumen de tener una vida cotidiana, dentro de lo que es vivir en un mundo rodeado de focos y fotógrafos que los persiguen. Viven en un lujoso apartamento situado en el centro de Madrid (concretamente en la zona de Embajadores) que compraron en 2017 y que se encuentra valorado en 600.000 euros.

Cristina Pedroche junto a su marido, Dabiz Muñoz, en una de sus muchas imágenes en las que demuestran su amor.

Sus imprescindibles

La madrileña, que fue la primera mujer española en tener más de un millón de seguidores en Twitter, tiene dos pasiones confesas: el running y su equipo de fútbol. Pedroche ha comentado en varias ocasiones que si hay algo que debe llevar en su maleta es la camiseta del Rayo y unas zapatillas para correr.

Es fan de los chistes malos: en más de una ocasión se ha batido en duelo con Arturo Valls y le encanta el cine de autor porque “no todo el mundo lo entiende”. Asegura que Von Trier y Haneke son dos de sus referentes en la vida y ha explicado en alguna ocasión que le encantaría acabar detrás de las cámaras dirigiendo sus propios proyectos.

No sabemos qué lucirá esta noche en las campanadas (aunque sí que ha vuelto a confiar en Josie), pero estamos seguros de que dará mucho de qué hablar. Muchos la criticarán y otros asegurarán que es todo un espectáculo. Estamos seguros que el 2020 le traerá mucho trabajo y muchas sorpresas a la presentadora, ¿por qué? Porque arrasa allá donde va.