21 nov 2018 mujerhoy

Con tres veces le ha bastado. Bueno, con eso y con la cantidad de críticas cosechadas después de la ceremonia. Nos referimos a Dani Rovira y a los Premios Goya, que este año cambian de conductor -conductores en este caso: Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que ya están calentando motores con este vídeo-.

El cómico y actor ha explicado que la decisión de apartarse de 'la gran fiesta del cine español' fue suya. Ha sido durante el estreno de su próxima película, 'Thi Mai, rumbo a Vietnam' donde lo ha dejado y caer y ha revelado cuáles son sus planes para la noche del 3 de febrero.

Dani ni siquiera irá a la gala, lo verá en su casa: "Con pantuflas y pajarita, este año no solo decidí no presentarlo, sino que decidí tomármelo tranquilamente".

"Si voy a la gala habrá presión, me apetece verla tranquilo y disfrutar como uno más de la gala. Yo votaré porque soy académico, pero me apetece verlo desde casa. Eso no quita que al final diré: '¡Qué envidia!' Soy cómico y el escenario de los Goya es un caramelo", añadía.

Además, hizo autocrítica sobre cómo manejo los insultos en las redes sociales: "Después del segundo año cometí el error humano de usar las redes sociales en una época post Goya en estos días de la basurilla que yo llamo".

"Es como si hay un volcán que está en erupción no metas la cara porque te vas a meter un hostión. Eso lo aprendí en la tercera gala y ya está. He aprendido muchas lecciones y me lo he pasado muy bien, volveré a hacerlo si la academia lo tiene a bien", concluía.

