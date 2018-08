26 ago 2018

Terelu Campos visitó 'Sábado Deluxe' con la intención de volver al trabajo después de haberle sido diagnosticado un nuevo tumor y retirarse de la televisión a principios de verano.

La colaboradora ha llegado con una gran noticia que le dibujaba una sonrisa en la cara. "He ganado una batalla grandísima. No tengo nada genético, no transmitirle nada a mi hija es lo más importante. Lo he sabido esta semana", afirmó. Aunque el test genético haya aportado buenas noticias, le ha hecho replantearse la idea de someterse a una doble mastectomía o no.

"Quiero no vivir con miedo y eso pasa porque mis pechos estén fuera de mi cuerpo. Nadie me asegura que no vaya a volver a pasar", aseguró rotunda Terelu Campos. El apoyo de su madre en esta decisión se vio reflejado en la llamada que hizo durante el programa. "Te quiero mucho, mucho, mucho hija. Quiero decirte, Terelu, que si decides hacerlo, con otras tetas sí hay paraíso", afirmó María Teresa Campos, emocionando a todos los presentes en el plató.

Sobre su nueva relación con Salvador, Terelu negó que fuese su novio, pero afirmó: "No es una prioridad en mi vida el amor. Mi cabeza está en algo que es prioritario. Siempre he tenido buena relación con Salva. No voy a negar que este verano he visto a Salva de otra manera. La relación que tengo con él es la que queremos en cada momento. Nada más. No tiene ni nombre ni apellido".

Más noticias sobre Terelu Campos...

- Carmen Borrego: "Yo he envidiado físicamente a Terelu"

- Salvador Pérez ni confirma ni desmiente su romance con Terelu Campos

- Terelu Campos cambia las porras por el choripan argentino

¿Sabías que Terelu Campos es Virgo? Consulta su horóscopo