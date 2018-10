1 oct 2018

Asia Argento, acusada por una supuesta agresión sexual al actor Jimmy Bennett cuando este era menor de edad, ha admitido este domingo haber tenido una relación sexual con el joven actor.

La declaración se ha sucedido en un programa de televisión en Italia. En el plató la actriz corrigió su primera versión sobre lo sucedido y admitió haber mantenido dicha relación con Bennett.

Según ha afirmado la actriz. Ella y el actor se conocieron cuando él era niño y lo volvió a ver en mayo del 2013 cuando él tenía 17 años y ella 37. Según su versión el joven había pedido que le ayudara a preparar una audición. "Empezó a besarme y tocarme, pero no como una madre y su hijo, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas (…) y eso me dejó paralizada", ha asegurado Argento.

"Literalmente, se me echó encima. (…) Estaba sobre mí y eyaculó. Yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí todo eso era impensable", ha confesado la actriz. Y añade: "Me dijo que era una fantasía que tenía desde los 12 años (…). Para él, yo era un trofeo de caza", explicó Argento en televisión. Una versión que dista mucho de la relatada por el propio Jimmy Bennett.

Recordemos que el joven actor pidió a Asia Argento 3,5 millones de dólares por guardar silencio. En relación a eso, Argento mostró en el programa los mensajes intercambiados con su, por aquel entonces novio, el fallecido chef Anthony Bourdain, quien habría pagado la suma de 250.000 dólares para apagar el escándalo. Pero tras el suicidio del cocinero la actriz suspendió los pagos.

