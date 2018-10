11 oct 2018

Desde que llegaron al mundo sus dos bebés, Enrique Iglesias es un hombre mucho más feliz. Lo ha demostrado, por activa y por pasiva, en las redes sociales, pero también en las entrevistas que le han realizado. La última, en el diario 'The Sun'.

El cantante ha hablado con el medio británico y, allí, además de demostrar que se le cae la baba con los pequeños, se ha deshecho en elogios con la madre de las criaturas: Anna Kournikova. "Es increíble ser testigo de lo buena madre que es. Es increíble ver a una madre hacer lo que ella hace, cuando el instinto de una madre se activa", ha dicho de la tenista.

Enrique confiesa, a lo largo de su conversación con el periodista, desvela que, como cualquier pareja, han pasado por sus momentos complicados en esta más de una década que llevan compartiendo su vida.

de vez en cuando pasamos por algunos altibajos"

"Como cualquier pareja, de vez en cuando pasamos por algunos altibajos y no siempre es ideal. Pero es perfecto en cierto modo para mí", es la manifestación que ha realizado sobre su vida con Kournikova.

En cuanto al fin de su carrera musical, aún está lejos -o no-, aunque parece que, hay días en los que se lo plantea. Sobre todo, por no poder estar con sus hijos todo el tiempo que le gustaría: "Hay días en los que mentiría si dijera que parar no se me ha pasado por la cabeza… Eso probablemente podría hacerse realidad en un futuro cercano".

