19 oct 2018

Anoche, la audiencia de 'GH VIP' decidió que abandonara la casa Techi, convirtiéndola en la cuarta expulsada de esta sexta edición del 'reality'. Y claro, todas las miradas estaban puestas en cómo sería ese reencuentro con Chabelita, la amiga a la que traicionó.

Techi sabía que había metido la pata y lo primero que hizo fue dirigirse a la hija de Isabel Pantoja: "A la primera persona que me quiero dirigir es a Isa. Aunque no lo aceptes, te quiero pedir perdón". Esta le dio la réplica inmediatamente y sin pensarlo ni un segundo: "Sabes que no soy rencorosa. No voy a hacer leña del árbol caído. Ojalá en mi camino Dios me ponga a menos amigas como tú".

Techi intentó defenderse, porque aunque parecía que el tema del 'edredoning' de Chabelita y Asraf Beno estaba ya zanjado, quiso dar su enésima explicación al respecto: "Isa me contó que se besaron. No me lo dijo verbalmente, me lo dijo con gestos".

Por mucho que se intentara defender, no parece que Isa esté por la labor de hacer borrón y cuenta nueva. Ya saben: parece que Techi tiene una especie de obsesión con ella. O, más bien, con los hombres de su vida...

Más noticias de Techi...

