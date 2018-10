28 oct 2018

Lejos de evitar la polémica, Rosanna Zanetti se ha metido de lleno.Fue antes de anunciar su embarazo cuando comenzó la disputa del matrimonio con Elena Tablada, madre de la primera hija de David Bisbal. Ahora, la modelo ha respondido a las preguntas de Torito en 'Viva la vida'.

"No pensé que hiciera daño, se sacó todo de contexto. Me vestí como ella con cariño", ha confesado la mujer de Bisbal. Pero lejos de calmar los ánimos, se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que "hay muchas cosas que escucho que son injustas o inciertas… muchas son mentiras. Me gustaría aclararlo pero no lo voy a hacer por coherencia".

Rosanna Zanetti también quiso desmentir los rumores que afirmaban que la relación entre los padres de David Bisbal y ella era pésima: "Es mentira que no se hable con sus padres. Yo me llevo fantástico".

Como a Torito le pareció poco, quiso meter un poco más el dedo en la llaga y le preguntó por el nombre que le pondría al bebé en el caso de que fuera una niña. Tenía que elegir entre Chenoa o Tablada. Rosanna Zanetti no se lo pensó dos veces y respondió: Chenoa.

Más noticias de Elena Tablada...

- Elena Tablada lanza esta 'pullita' a David Bisbal en Instagram

- La reacción de Elena Tablada al embarazo de Rosanna Zanetti

- Elena Tablada contraataca a David Bisbal: "Jamás he comercializado con mi hija"

¿Sabías que Elena Tablada es Acuario? Consulta su horóscopo