31 oct 2018

Como cada martes, ayer pudimos ver la salvación de uno de los nominados de la semana en 'GH VIP: Límite 48 horas'. Una nominación en la que estaban El Koala, Verdeliss y la imparable Miriam Saavedra, que ya ha demostrado haberse ganado a la audiencia del 'reality'. Y es que la expareja de Carlos Lozano ha conseguido salir airosa de la nominación.

"Estás salvada", le comunicaba Jorge Javier Vázquez a una Miriam que no daba crédito a lo que estaba escuchando: "No, no... ¡No lo puedo creer! Gracias, me voy a quedar aquí hasta quemar el último cartucho", agradeció la modelo peruana. Y es que no solo fue el resultado de las votaciones lo que le sorprendió, sino también que su expareja Hugo Castejón había hablado a su favor en el plató mostrándole su apoyo: "Lo estás haciendo fenomenal. Sigue así", le ha dicho Castejón.

Hugo Castejón dedicó un importante mensaje de apoyo a su expareja Miriam Saavedra. pinit

Ahora Verdeliss y El Koala tendrán que enfrentarse a la expulsión que se resolverá en la gala de este jueves. Una expulsión que promete estar muy reñida ya que los porcentajes ciegos han estado muy ajustados.

Más noticias de 'GH VIP'...

- Ángel Garó ('GH VIP') estalla contra Miriam Saavedra: "¡Vete a Perú, mamarracha!"

- Laura Matamoros deja "tocada y hundida" a Makoke en 'GH VIP'

- Techi sorprende con su radical cambio de imagen