2 nov 2018

Compartir en google plus

Verdeliss ha demostrado durante su concurso ser una de las personas más equilibradas de la casa, dando paz a muchos de sus compañeros. Pero la audiencia no ha querido llevarla hasta la final y se ha convertido en la sexta expulsada de 'GH VIP'.

Con su marcha, tanto el Koala como Miriam Saavedra se han quedado solos, algo que les costó asimilar y por lo que no pudieron parar de llorar. "¡Injusto! ¡Se podría ir cualquiera de estos!", gritó la peruana.

Por su parte, Verdeliss volvió a reencontrarse con su marido en el plató y se fundieron en un gran abrazo. "La he echado de menos, pero me hubiera gustado que hubiese llegado hasta el final. Me ha encantado su concurso porque ha sido ella", ha afirmado él.

Más noticias de 'GH VIP'...

- 'GH VIP': El Koala y Verdeliss se enfrentan a la expulsión tras salvarse Miriam Saavedra

- Jorge Javier entra en la casa de 'GH VIP 6': "No podemos aceptar cosas que están pasando"

- Ángel Garó ('GH VIP') estalla contra Miriam Saavedra: "¡Vete a Perú, mamarracha!"