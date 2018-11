2 nov 2018

Miriam Saavedra no lleva una buena semana. A la marcha de su gran amiga Verdeliss se suma un percance que ha intentado ocultar sin éxito: ha perdido la funda de uno de sus dientes. La exnovia de Carlos Lozano tiene un evidente hueco en la boca que ha intentado que no se note demasiado, pero hay alguien que se ha dado cuenta: Jorge Javier Vázquez.

El presentador del programa además lo evidenció en directo. “Pareces 'pozí'”, de decía entre risas a la peruana, y ella no ha tenido más remedio que confirmar que efectivamente había perdido un diente. “Me lo has reventado”, comentaba ella, “llevaba ya unos días tratando de que no se viera”.

Al parecer perdió la funda antes de la aparatosa caída que sufrió durante la prueba semanal. Saavedra se hizo daño en la rodilla al subirse a la cinta de correr, que estaba circulando demasiado deprisa. Pero lo del diente venía de antes, no ha precisado de cuándo. Eso sí, algunos de sus compañeros han constatado la pérdida de la pieza. “Es un diente bebé”, comentaba Aurah Ruiz.

