21 nov 2018

Compartir en google plus

No llegó a nombrar al programa, pero David Bisbal se refirió en la noche del pasado lunes a 'Sálvame', de manera indirecta, cuando aseguró que su madre había sido engañada para dar las declaraciones que él ha negado por activa y por pasiva en el último mes y medio.

En medio de la batalla entre el cantante y su ex y madre de su hija, Elena Tablada, el programa de Telecinco consiguió que María hablase. Lo hizo en términos muy duros hacia la que fue su nuera -llamándola "cabra loca", entre otras cosas-, liando aún más una madeja que no parece tener solución.

Bisbal, al borde de la lágrima, dijo ante la prensa en la gala People in red -aquí los looks de su alfombra roja- que su madre había sido engañada y pedía respeto para una persona mayor que, por las circunstancias familiares que tiene en estos momentos, "no está al 100%". Y aseguraba que su madre había recibido como 100 llamadas perdidas.

Ayer por la tarde, desde 'Sálvame', daban la réplica al almeriense. "Queremos pedir disculpas al cantante por el daño que la emisión de las declaraciones de su madre haya podido provocarle", comenzaban antes de emitir las llamadas que se le habían realizado a María para que quedase constancia de que se habían identificado en todo momento y que no había sido un engaño.

"Nuestra intención nunca ha sido engañar a María, a la que por el cariño que nos despierta y la amabilidad con la que nos ha atendido, siempre hemos tratado con todo el respeto que se merece", zanjaban el asunto desde plató.

Más noticias de David Bisbal...

- David Bisbal responde a las polémicas declaraciones de Elena Tablada

- Elena Tablada estalla contra David Bisbal a golpe de exclusiva

- El 'zasca' de David Bisbal a Elena Tablada sobre el perdón