20 nov 2018

Vamos a tener guerra para rato. Parece que, una vez encendido el fuego informativo, las llamas se propagan a toda velocidad y que todo el mundo está dispuesto a echar a la hoguera su particular leño. Nos referimos al conflicto entre Elena Tablada y David Bisbal, en el que cada vez hay más protagonistas que salen a la luz.

El pasado miércoles, Elena concedía una entrevista exclusiva en la que aseguraba que el almeriense le estaba haciendo la vida imposible y que no paraba de recibir burofaxes de él. Ahora, la madre de Bisbal ha decidido entrar en escena y dar la cara por su hijo, realizando unas duras declaraciones contra la que fue su nuera que, a buen seguro, van a tener réplica -y así ha dado la cara por ella su hijo-.

Ha sido 'Sálvame' quien ha contactado con María Ferre, madre del cantante, que no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar de la madre de su nieta. "David estaba en promoción cuando Elena se quedó embarazada y ella no trabajaba. Se fue a Miami porque quiso y luego volvió. Yo fui a Miami cuando la niña nació. Y a mi hijo le pusieron una cama completamente al lado de Elena. Mi hijo abrazado a mí y yo con la mano de Elena, que estaba en la cama", relataba ayer en el espacio de Telecinco.

Pero Ferra, incluso, tiene las tientas cargadas contra la madre de Elena: "Creíamos que Elena había cambiado, que había madurado. ¡Madre mía! Si ha sido una cabra loca... ¿Se habla algo de la hermana de Elena? ¿Se sabe algo de ella? La hermana mira cómo está siempre en su sitio. Está en sus cosas. Es diferente por completo. Tiene otra categoría. Mira cómo no sale, pero a Elena y a su madre les gusta estar saliendo hasta en la sopa".

Con lo bueno que es mi hijo y que no le dejan tranquilo..."

María no tiene reparos ni siquiera en hablar de la próxima boda de Tablada, que tendrá lugar durante el puente de la Constitución en su Cuba natal: "No sé qué sentido tiene ahora esto, porque la niña ya va para mayor y eso no le viene bien. Si ella ya se ha casado y ahora se casa por la iglesia. Eso es muy fuerte para la fecha que es de casarse ella y todo". Y añade al respecto: "¿Qué necesidad tendrá? Cuando mi hijo conoció a Elena mi hijo había ganado ya el Grammy y todo, y la casa que tenía en Miami la tenía comprada también, o sea que... Con lo bueno que es mi hijo y que no le dejan tranquilo...".

"No hay más que verle: David está feliz. Tengo un hijo muy bueno y está muy enamorado. Su relación con Rosanna va estupendamente. No tenía que haber pasado nada de esto", concluía, dejando sobre la mesa que ella, ahora, está encantada con la vida que hace Bisbal.

