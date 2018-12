15 dic 2018

Las discusiones y los enfados en 'Sálvame' no son ninguna novedad y esta vez la ofendida ha sido Belén Esteban y el resto de sus compañeros del programa de Telecinco. Todos menos Lydia Lozano, y es que ella ha sido la causante del cabreo de sus compañeros y del tremendo enfado que se ha pillado Belén Esteban.

Todo tuvo que ver con la celebración del cumpleaños de Lydia Lozano, una multitudinaria fiesta en la que Lydia llegó a invitar a más de cien personas y entre las que no se encontraba ninguno de sus compañeros del programa. Algo que ha indignado mucho a sus compañeros de Telecinco y sobre todo a Belén Esteban. Ella misma le ha reprochado que siempre ha contado con ella para sus celebraciones, un hecho que ha enfadado más aún a la 'princesa del pueblo', después de enterarse de que ella tampoco había sido invitada a la fiesta de Lydia.

Lydia Lozano ha intentado justificarse diciendo que solo había invitado a amigos de su época. pinit

Lydia Lozano ha intentado justificarse asegurando que necesita descanso y que "hay una fiesta que hago y, entonces, mi pandilla, que nos llamamos la 'pandilla basura', me dice: '¿Por qué no hacemos una fiesta de los 80? ¡Venga! ¡Vámonos a 'El Cielo' de Pachá!' El 60% eran amigos míos de esa época", ha explicado la colaboradora. Y es que según ha intentado aclarar se trataban de amigos de su época que nada tenían que ver con sus compañeros en el programa, algo con lo que ha intentado justificarse pero que no ha acabado de convencer a su compañera Belén Esteban.

"Creo que no nos invitas porque a Charly (el marido de Lydia) no le caemos bien", le ha reprochado Belén Esteban con el apoyo de Mila Ximénez.

Belén Esteban le ha reprochado a Lydia Lozano no haberlos invitado porque a su marido no le caen bien. pinit

Lydia Lozano ha intentado quitar tensión bailando uno de los éxitos de Tina Turner, cantante de la que se caracterizó para su fiesta de cumpleaños. Aún así la tensión con Belén Esteban siguió en el aire ¿Perdonará Belén Esteban a Lydia por lo sucedido? Tendremos que esperar para verlo.

