21 dic 2018

Dalas Review ha vuelto a desatar una sonada bronca en Twitter y esta vez su objetivo ha sido el presentador Frank Cuesta. El polémico 'youtuber' (acusado de acoso sexual del cual ha sido absuelto) fue el que inició la pelea a través de un comentario sobre el polémico vídeo que Frank Cuesta grabó con una cámara oculta, de cómo le habían amenazado con una pistola.

Un vídeo que el 'youtuber' ha aprovechado para acusar a Frank Cuesta de "montajista" y para publicar en su canal "pruebas" con las que demostrar que, según él, demuestran que todo había sido preparado para que se hablara de Frank.

Pero la cosa no se quedó ahí. De hecho hace un par de días Frank Cuesta decidió responder en Twitter a todas las acusaciones, pero Dalas respondió con un segundo vídeo en el que retaba al presentador a demostrarle cara a cara que el vídeo era verdad.

"Dices que soy un mentiroso, dices que soy un difamador, te voy a dar la oportunidad de demostrarlo hoy mismo, si quieres, delante de toda mi audiencia en directo. Ven conmigo en directo, cállame la boca y enséñame las pruebas de ese vídeo de 23 minutos que dices tener. Ahora solo veo a un hombre que no para de decir mentiras, una tras otra", le retó el 'youtuber'.

Algo a lo que cuesta respondió: "Gracias por la invitación, pero no me quiero mezclar contigo más, porque tengo una hija y me da miedo que intentes quedar con ella a solas cuando tenga 13 aňos".

Por su parte Dalas ha continuado con los dardos respondiendo con otro tuit en el que ha hecho mención al encarcelamiento de Yuyee (la mujer de Frank): "Vaya desviada de atención! Tienes razón, mejor no hablemos de que usaste una cría de nutria para meter en una caja de zapatos para tu vídeo fake. Mejor preocúpate de que tu hija no se mezcle con cierta persona para que no vaya a prisión por tráfico de drogas en Tailandia"

