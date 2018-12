24 dic 2018

Compartir en google plus

Casi sin tiempo a digerir que 'GH VIP' ha llegado a su final -con Miriam Saavedra como ganadora-, tenemos a la vuelta de la esquina una nueva modalidad d este 'reality' que le reporta a Telecinco audiencias millonarias y horas de debate. Hablamos de 'GH Dúo', el espacio para el que ya están confirmados para entrar a concursar a la casa Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, pero en torno al que ya se barajan muchos otros nombres.

Por ejemplo, el de Diego Matamoros -¿qué sería de un 'reality' de la cadena de Mediaset sin la participación de un miembro del clan-, que entraría a participar junto a la mujer a la que dio el 'sí, quiero' hace apenas medio año, Estela Grande.

Y a la audiencia no le ha gustado ni un pelo el simple hecho de que su nombre haya salido a la luz. ¿Por qué? Porque el hijo de Kiko Matamoros tiene una condena en firme por malos tratos a su ex, Tanit, y no ven conveniente que se le siga dando bola en este tipo de concursos.

Así que se ha organizado una recogida de firmas en Change.org para intentar frenar, si es que hubiera algo de cierto en estas informaciones -hay medios que las dan por buenas-, que se convierta en participante de pleno derecho en un espacio que comenzará nada más expiren las Navidades.

En la petición, en la que explican que sostienen su demanda pública en esa condena dictada por el juzgado número 2 de Pozuelo de Alarcón por violencia de género, concluyen: "Por todo ello solicitamos que el señor anteriormente mencionado deje de aparecer en los medios de comunicación y, en concreto, en el programa de convivencia en el que recibirá una importante contraprestación económica. No se puede permitir, de ninguna de las maneras, la provocación que supone que un condenado por violencia de género, participe con una mujer en un programa de máxima audiencia y en una cadena comprometida con los derechos de las mujeres agredidas"

Más noticias de Diego Matamoros...

- ¿Diego Matamoros va a ser padre?

- Diego Matamoros y Estela Grande, nuevos concursantes de 'GH DÚO'

- Todos los detalles de la boda de Diego Matamoros y Estela Grande