Toca hacer balance del año y este no ha podido ser mejor para la revista ‘Corazón’. Toca dar gracias no solo a los magníficos colaboradores y al excelente equipo con el que cuenta, si no a los miles de lectores que hemos ido sumando semana tras semana.

Arrancamos el año con unas declaraciones de Edite Santos cuyo hijo, Javier Sánchez, reclama aún la paternidad del cantante Julio Iglesias. Una lucha mediática cuyo juicio tiene visos de celebrarse a mitad de año, según sus abogados.

La exmiss María Jesús Ruiz ianuguraba el 2018 rompiendo con Gil Silgado y lo termina dudando de sus sentimientos hacía él, a pesar de haber denuncias de por medio. Paula Echevarría nos confirmó su divorcio con el cantante David Bustamante: "No hay vuelta atrás con David. Pido respeto".

Meses más tarde también dimos en primicia unas imágenes de su nueva relación con el futbolista Miguel Torres. Un romance que sigue viento en popa. Tampoco ha sido un buen año para Amador Mohedano que estuvo a punto de perder lo poco que le quedaba. Un ángel anónimo ha conseguido salvarle de la ruina que anunciamos.

Otro sonado y exclusivo romance acaparó nuestra portada, el de la actriz Blanca Suárez y el también actor Mario Casas. O el anuncio de la boda del año, entre Marta Ortega y Carlos Torreta, cuyo enlace de película dio para un especial hace unas semanas. Han sido muchas las primicias de embarazos, romances o rupturas que esta publicación ha llevado a sus lectores a lo largo de 52 semanas en el kiosco y así esperamos que continue en 2019. ¡Feliz año! y Gracias. De ‘Corazón’.

