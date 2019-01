2 ene 2019

Durante muchos años, el 'look' escogido por Cristina Pedroche para presentar las campanadas en Antena Tres es el tema por excelencia a finales de año. Con este, ya son cinco años los que la colaboradora de 'Zapeando' se ha convertido en la protagonista de la noche y aunque muchos hayan dado el visto bueno a su 'look' del pasado 31 de diciembre, no todos están de acuerdo -la defensa que ha hecho su marido-.

Las redes han sido la plataforma ideal para adorar o criticar un 'look' que muchos han calificado como plagio. Su estilista, Josie, ha querido aclarar todo tipo de polémica surgida al rededor de Cristina Pedroche. A través de Instagram, ha escrito lo siguiente: "Si por algo me encanta capitanear el estilismo de las #pedrochecampanadas es porque cada año afloran conceptos fashion de asimilación tan lenta que deberían ser cotidianos hace décadas (desde 1967, no 1999)".

Y añade: "Pero por el contrario siguen provocando estruendo en los ojos de una audiencia que aún no está familiarizada con ellos...Y lo mejor de todo esto: durante un sólo minuto, todas las Españas se olvidan de sus problemas, para traer a la palestra un concepto tan purificador de la humanidad como es Yves Saint Laurent. Misión cumplida un año más", concluía.

Un 'look' que bien se podría calificar como un bikini floral que dará mucho que hablar durante las próximas semanas.

