Ha sido una liberación. Una catársis. No solo para el protagonista, Kiko Rivera, sino para toda la familia. Su confesión sobre sus problemas con las drogas, ha provocado un auténtico tsunami de reacciones fuera de la casa de 'GH Dúo'. Todos están muy orgullosos de él. De que haya sido capaz de alejarse de aquel camino de perdición, pero también de que se haya atrevido a contarlo públciaemnte.

Ayer, en el plató de 'Sálvame', era su prima Anabel la que hablaba del tema. Esta aseguró que, hasta que él no contó que tenía una depresión y la mujer de este, Irene Rosales, le habló sin tapujos, no se podía imaginar la gravedad de un asunto que ha decidido destapar ahora, por si a alguien puede servir de ejemplo.

"Mi primo actuaba bien con mi tía y no sabíamos a lo que había llegado. Cuando sale lo de la depresión y coge Irene y me lo cuenta, yo no me lo creía. Intentaba hacer que todo estaba bien", eran las palabras de una Anabel que no pudo contener la emoción, sobre todo tras la emisión de un vídeo sobre el 'DJ' y los altibajos de su vida.

Kiko es mi hermano, el que nunca he tenido"

"A mí no me gustaría estar en su piel", decía rota tras reconocer que a su primo no le ha faltado de nada y, sin embargo, llegó a esa situación límite de la que ha salido gracias a su mujer y a su madre, Isabel Pantoja, que le mandó un mensaje muy contundente a la propia Anabel tras la confesión de su hijo.

"Su madre ha movido cielo y tierra, a lo mejor no el primer día o el segundo o el tercero, pero hay que ponerse en su lugar, porque confiaba en la palabra de su hijo", declaraba también sobre su tía y cómo ha tenido que hacer frente al problema que tenida el cantante.

"Kiko es mi hermano, el que nunca he tenido. Se ha podido equivocar en muchas cosas, pero él merece tener otra oportunidad", concluía hecha un mar de lágrimas. Recordando lo importante que ha sido para él siempre su primo.

