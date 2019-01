24 ene 2019

Lo anunció en Instagram: no estaba bien, tenía unos dolores horrorosos. Su mujer, Alaska, incidió en que no era grave lo que tenía, pero que estaba absolutamente medicado. El propio Mario Vaquerizo se sentó el fin de semana pasado en 'Sábado Deluxe'. Y, ahora, ha vuelto a hablar de ello.

A pesar de que está pasando un auténtico calvario, Mario estuvo en Fitur, haciendo un esfuerzo. Allí, atendió a la prensa con la naturalidad y amabilidad que es su sello de identidad. Y, por supuesto, habló de ese pinzamiento en la espalda que le lleva haciendo la vida imposible desde estas Navidades.

"Yo lucho contra ese malestar pero a veces tienes que hacer caso al cuerpo y ponerte en manos de los mejores profesionales y hacerles caso", confesaba tras haber reconocido que, como consecuencia de esta dolencia, se encuentra más bajo de ánimo.

"Te replanteas muchas cosas cuando pasas episodios de este tipo porque es un dolor continuo y permanente. Mina mucho a las personas. Te mina tu energía, te mina el carácter, hace que no seas tú. Te vuelves un ser un poco extraño", explicaba ante los medios de comunicación después de haber promocionado Almería en esa feria de turismo de Madrid que ha estado amenazada por la huelga de los taxistas.

"Han sido 25 días muy duros en los que me ha molestado no pasar las Navidades en condiciones con mis amigos pero el cuerpo es lo que me pedía y yo soy muy pudoroso con eso", zanjaba Vaquerizo, que aún no está al 100%, pero que parece que va sintiendo cómo esos dolores van remitiendo.

