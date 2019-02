26 feb 2019

Esta claro que María Lapiedra no va a parar el circo en el que se ha convertido el punto y final de su relación con Gustavo González -a pesar de que Rafa Mora sostiene que estamos ante un montaje-. El mismo que comenzó, al menos a ojos del público, con esa foto que la actriz decidió colgar de la exmujer del fotógrafo en sus 'stories' de Instagram.

Precisamente la ex de Gustavo fue una de las destinatarias de los dardos de Lapiedra el pasado sábado, en el 'Deluxe'. La atacó, asegurando que entre ella y el que ha sido su pareja estos años, la llamaban "doña cocreta", porque cuando se produjo la investigación ens su casa por un presunto caso de espionaje, esta sacaba croquetas a los agentes encargados de llevar el caso -unos insultos que llevaron que María Patiño la atacara con dureza-.

"Todo lo malo que sé de esta mujer es por Gustavo, la insulté porque estaba enfadada con él, habría insultado a cualquiera", explicaba María, que seguía incidiendo en que lo que más le dolía era que este no le hubiese dado su sitio. "Yo te he invitado a ti a todas las fiestas familiares y tú a mi no, preferías que fueran tus hijos", se quejaba.

Este lunes, en 'Sálvame', González hablaba con sinceridad. Dejando muy claro siempre en todo momento que no se arrepiente de haberse separado, pero que "María ha faltado al respeto y a la verdad". Además, explicaba los obstáculos que ha tenido que sortear para poder finiquitar, de manera definitiva su matrimonio.

"La semana pasada firmé el divorcio, pero la que me lo ha puesto cuesta arriba ha sido María, por los comentarios que hizo de mi ex. Yo a ella ya le he pedido mil disculpas sinceramente, porque creo que es inapropiado e injusto, y solo hay algo peor que una mentira, y es una verdad sacada de contexto", manifestaba.

"Le he dado el sitio con mucha precipitación", sostenía Gustavo, contradiciendo la tesis de Lapiedra. Y, ahora, su máximo objetivo es uno: "Aspiro a recuperar a mis hijos y lo voy a conseguir". Lo ve a tener muy difícil, pero ya ha dejado claro que el hecho de que la que ya es su expareja tocara el tema de esos hijos, es lo que le abrió los ojos de que aquella historia que comenzó como un amor clandestino, tenía que terminar.

