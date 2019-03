2 mar 2019

Cristina Pedroche es una caja de sorpresa y su Instagram una fantasía. Aunque creíamos que sólo en Nochevieja tendríamos que estar pendientes de su vestido, ahora nos ha generado intriga con qué hará cada Carnaval. Y más estando en Zapeando, donde también ella se llevó una sorpresa.

La Pedroche se ha disfrazado de su marido Dabiz Muñoz, ¡y no lo podía haber hecho mejor! Ella misma compartía una foto en su perfil de Instagram diciendo: "Me encanto. Soy dientecitos", y muchísimos emoticonos riéndose a más no poder. Así mismo se empezaron a reír todos sus seguidores cuando la vieron. Pero el que se quedó loco fue Dabiz, que compartió este vídeo de encuentro con su otro yo.

La transformación de Pedroche a su marido es increíble. Además de llevar el pelo tal cual lo luce el chef, se pintó hasta los dientes y se hizo el mismo maquillaje que él en una de sus promociones. Aunque no es la primera vez que vemos mutar a la pareja de uno a otro. Dabiz es experto en imitar a la Pedroche, pero no tan logrado como este disfraz. Cada año la Pedroche estrena un maravilloso vestido en Nochevieja que luego se prueba Dabiz para demostrar que él también tiene tipazo como la presentadora.

Es muy divertido ver cómo ambos ponen en las descripciones de las imágenes "ya sabemos cómo serían nuestros hijos", y Cristina Pedroche crea más expectación añadiendo: "si los tuviéramos". Dejan a todo el mundo pensando que en cualquier momento la pareja saca una noticia más que esperada pero muy sorpresa.

Pero para culminar la noche y dejar el listón muy alto para la próxima noche de Carnaval de 'Zapeando', el programa invitó a un grupo de amigos de Mequinenza que se disfrazó de la presentadora con su último vestido de flores de Nochevieja. Ella también se quedó boquiabierta cuando los vio. Oficialmente: ¡Qué empiecen los Carnavales!

