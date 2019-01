3 ene 2019

Queda claro que, dentro de la elección del vestuario para las Campanadas, en el caso de Cristina Pedroche, el componente de la provocación juega un papel importante. De no ser así, no habría realizado la sentencia que realizó ayer en 'Zapeando', el programa del que es colaboradora.

"Ya sabía que se iba a liar", dijo muy sonriente y con la corona floral del 'look' de la discordia bien colocada en su cabeza. Tampoco hay que ser muy listo para saber que se iba a liar: con modelitos menos arriesgados, ya se ha montado un buen 'show' en años anteriores. Quizás, por eso lo hace. Porque sabe que es parte del espectáculo navideño, un 'must' en la noche de Fin de Año.

Eso sí, este año se lo ha tomado con más deportividad: "Que sigan escribiendo lo que quieran, vivimos en un país libre. Igual que yo soy libre de ponerme el vestido que yo quiero, ellos son libres de decir lo que quieran".

Para Pedroche, "lo importante es la calidad de la gente que nos ve". Y añadí al respecto: "Eso es lo que me llevo. Y el cariño, sobre todo, que recibo por las calles. Es lo que me quedo, no los cuatro comentarios que hay malos en Instagram". Porque también los ha habido buenos. Como esa foto que colgó su marido alabando su vanguardismo y el arte del riesgo, que ya domina a la perfección.

La conclusión es clara: si finalizando 2019 le piden que vuelva a dar las Campanadas, lo hará. Y lo hará vestida como le dé la gana, cómo ha hecho todos estos años.

