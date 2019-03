6 mar 2019

Cristina Pujol se niega a asistir al 'Sábado Deluxe', le cuesta una durísima discusión con Kiko Matamoros, pero da su primera entrevista en exclusiva y se dedica a criticar a Makoke. La nueva novia de Kiko Matamoros, está más dentro del panorama de las celebrities que nunca, aunque no le haga mucha gracia.

No es la primera vez que Cristina se dedica a meter "zascas" a Makoke. En su primera aparición pública junto a Kiko Matamoros, la exstripper acusaba a Makoke de despechada y que era una mujer que no respetaba que su ex rehiciese su vida. Sin embargo, Kiko no dice nada y Makoke se dedica a "rehace" su vida junto a Tony Spina que, según Rafa Mora, ya son oficialmente pareja.

Cuando ellos pasaron su primera crisis, Cristina asegura que Makoke estaba contenta porque tenía previsto hacer las pases con él. "Se llevó un chasco cuando vio que seguíamos juntos", decía la novia de Matamoros. Pero no sólo eso. También ataca a su persona: "He estudiado, me gustaría saber a qué se ha dedicado ella. He empezado la carrera de Criminología y solo se dice que he sido estríper". Otra criminóloga que junto a Alba Carrillo desentrañará los misterios del corazón.

En su entrevista también aprovecha para aclarar lo que significó para ella la discusión con "ruptura" que vivió el sábado con Kiko. "Para mí fue una riña, pero le echaba de menos y estábamos deseando hablar", dice. Y no da rodeos para afirmas que ¡hay boda!: "Kiko y yo nos vamos a casar. La iniciativa la ha tomado él y yo, encantada".

A pesar de las duras palabras que su hijo dijo en 'Sálvame' sobre ella, sí que parece que la relación de Cristina y Kiko va hacia algún puerto. Hubo incluso un pequeño desliz que hubiese tomado por sorpresa a la pareja y a todos. "No hemos tenido cuidado. Pensaba que me había quedado embarazada", pero aunque no lo esperaba sí que asegura que hubiese sido bienvenido.

