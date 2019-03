6 mar 2019

Compartir en google plus

Días después de que ambos anunciaran, por separado y a golpe de exclusivas, que habían roto y que no había vuelta atrás, Rafa Mora advirtió que lo de María Lapiedra y Gustavo González no estaba siendo nada más que un montaje. Por las cosas tan fuertes que se dijeron en televisión y en las páginas de las revistas donde concedieron sus entrevistas, parecía imposible que no fuera real.

Sin embargo, ahora planea sobre ellos la sombra de la duda, porque han sido cazados pasando el fin de semana juntos en Zúrich, Suiza. No ha sido una escapada romántica en la que poder hablar las cosas y terminar de limar asperezas, sino que el hecho de que se hayan llevado a las dos hijas de la actriz hablaría de que continúan con su vida normal...

Es la revista 'Lecturas' la que publica este miércoles esas imágenes de su Carnaval en Suiza después de que 'Sálvame' se hiciera con una foto colgada en Instagram por una amiga de María a la que habrían ido a visitar, y que este borró poco después en otro movimiento sospechoso.

'Sálvame' ofrecía esta imagen colgada por una amiga de María Lapiedra. pinit telecinco.

Durante el año en el que hemos asistido a su relación narrada para los medios, Gustavo y María han pasado crisis y baches, pero ambos habían negado, de manera categórica, que fuesen a volver y parecía que esta era la definitiva. Él estaba dolido por el hecho de que hubiera metido a sus hijos en el lío y por esa foto que publicó de su exmujer en las redes. Ella, decía sentirse humillada porque el fotógrafo jamás le había dado su sitio.

Ahora, les tocará explicar qué es lo que está pasando entre ellos. Porque la historia parecía haber escrito su punto y final, pero ha dejado a todos desconcertados. A algunos, incluso enfadados por lo que podría ser un engaño.

Más noticias de María Lapiedra...

- María Lapiedra explica por qué publicó la foto de la exmujer de Gustavo González

- El perdón de María Lapiedra a la familia de Gustavo González, que acaba con Antonio Montero como víctima

- Los insultos de María Lapiedra a la exmujer de Gustavo González