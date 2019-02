28 feb 2019

Compartir en google plus

María Lapiedra sigue estirando el chicle de la historia de su ruptura con Gustavo González. Tras entrar ayer por teléfono para disculparse con los hijos del que ha sido su pareja -aquí sus declaraciones completas- y acabar arremetiendo con Antonio Montero, hoy se ha sentado en ese plató de 'Sálvame' para resolver algunas dudas sobre los últimos coletazos de una relación que, como ella ha dejado más que claro, no tiene posibilidad de una nueva oportunidad.

Amén de la estrategia de Gustavo para contraatacar a la exclusiva que ella dio anunciando la ruptura en la revista 'Lecturas' haciendo lo propio en la portada de 'Diez Minutos', los colaboradores del programa de Telecinco querían saber qué es lo que le había llevado al gesto más polémico de todos los que ha tenido en estos años: subir una foto de la exmujer de Gustavo, sacándola del anonimato, a sus 'stories' de Instagram.

Es cierto que María estaba harta de que esta mirase cada una de las fotos que colgaba allí, pero parece que ese no fue el detonante para que realizara ese gesto y desatase la gran traca final que remató con una separación que venía rumiándose desde hacía semanas.

Lapiedra tuvo una bronca con él por el famosos viaje a Lanzarote y le exigió que le pidiese perdón. Este, se mantuvo firme en su postura y no lo hizo. Ella amenazó con subir la foto de su ex, y como este no cedió en su postura, María cumplió la amenaza y se desató la tormenta. Fue minutos después, cuando le pidió que la retirase por sus hijos y le pidió esas disculpas que demandaba, cuando borró la imagen.

Pero el daño ya estaba hecho. Y Gustavo ya ha advertido que ha sido, precisamente esa falta de tacto con sus hijos, lo que le ha abierto los ojos para zanjar una relación que comenzó como una infidelidad y que no va a terminar en boda, como presumieron durante tiempo en los medios de comunicación.

Más noticias sobre María Lapiedra...

- Los insultos de María Lapiedra a la exmujer de Gustavo González

- María Lapiedra anuncia su ruptura con Gustavo González

- Rafa Mora destapa el montaje de María Lapiedra y Gustavo González