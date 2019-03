7 mar 2019

Han pasado dos semanas desde que María Lapiedra y Gustavo González protagonizaran las portadas de dos revistas del corazón para anunciar lo mismo, pero cada uno desde su punto de vista: que habían roto su relación sentimental. Dos semanas en las que no han dudado en cargar el uno contra el otro ante la audiencia y contar las miserias de las horas más bajas de su romance.

Así que, cuando ayer la revista 'Lecturas' mostró las imágenes de ese fin de semana, niñas de ella incluidas, que habían pasado en Zúrich, no fueron pocos los que se subieron al carro de la teoría de Rafa Mora de que no estábamos nada más que ante un montaje para hacer caja.

Ayer, María, con Gustavo delante, dio las explicaciones pertinentes en 'Sálvame'. Se excusó y dejó claro que no hay vuelta atrás y que, si decidieron escaparse a la ciudad suiza, fue simplemente porque tenían asuntos pendientes sobre los que hablar y eligieron un lugar donde la persecución de las cámaras no fuera constante. Un rincón donde encontrar la tranquilidad necesaria para zanjar las cuentas pendientes.

De hecho, la actriz incidió en el hecho de que ella estuvo allí de viernes a martes -tiene una amiga residiendo en Zúrich- y solo se vieron unas horas. Las necesarias para hablar lo que tenían sobre la mesa. Un relato que acabó provocando que ambos llorasen delante de la audiencia del programa de Telecinco en la tarde de ayer.

Yo no puedo cambiar. No somos compatibles" María

María, que acabó por abandonar el plató, manifestó que el fotógrafo se merece a alguien mejor que ella, "una persona que no esté tan loca como yo, que tengo muchos altibajos emocionales". Durante su presencia ante las cámaras, repitió, una y otra vez, lo loca que estaba, como culpando a eso de que la relación hubiese tocado a su fin.

"Si volvemos, será lo mismo otra vez. Yo no puedo cambiar. No somos compatibles", exponía visiblemente afectada. Como también mostraba dolor al manifestar que era consciente de que, después de esto, va a ser muy difícil que nadie el llame para trabajar en televisión: "Tengo miedo de mi futuro laboral. Sé que tengo que recaudar, porque cuando acabe esto ya no me va a llamar nadie para trabajar en televisión".

Los colaboradores le echaban en cara que, con todas las entrevistas y apariciones que ha realizado en este tiempo, dinero no le debe faltar. Si bien ella reconocía no tener problemas económicos, sí mostraba una preocupación por el futuro. Al menos, en algo parece que sí está centrada.

