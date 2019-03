8 mar 2019

Ylenia Padila ha sido la octava expulsada de ‘GH Dúo’. María Jesús le ganó la batalla de las votaciones, pero no la de la verdad. La noche de antes de salir, la sin filtros de Ylenia se lio con Antonio Tejado y esto a su padre no le ha hecho ninguna gracia. Ha hablado por teléfono con 'Sálvame' y ha admitido que no puede con la vida que lleva su hija.

En la apertura de la llamada le preguntan qué le parece el rollo de su hija Ylenia con Antonio Tejado y, Juan Antonio, padre de Ylenia, no da crédito a lo que está escuchando y pregunta: "No me digas, ¿de verdad?". Está un poco desconcertado y no sabe cómo reaccionar pero se le escapa un "¡Madre mía! Lo que me faltaba para que me dieras el día".

Se ha limitado a no opinar supuestamente, pues como el mismo argumenta en la llamada, está muy nervioso y se ha llevado un gran disgusto. "¿De verdad, de verdad? Sin comentarios. (…)No quiero opinar del tema". También delata sus deseos de que su hija salga de esa casa cuanto antes, se supone que para que no siga haciendo públicas imágenes como la de ayer. "Pues nada, dejémoslos estar y a ver si sale y… En fin." decía Juan Antonio.

Eso sí, a pesar de que él reonoce que no puede ver 'GH', sí que Ylenia estaba haciendo un auténtico concurso, pues es así y nada la va a cambiar. "Yo dejé de ver 'Gran Hermano', los nervios me superan. Es una pesadilla para mí. (…) Ella no juega y todo lo que hace es natural. Es que ella es así. ¿Qué necesidad tiene ella? Pero es que es así. No la va a cambiar nadie", comentaba. Y añadía que, si fuese por él, ella saldría de esa casa.

"He tenido una guerra con ella de siete años tremenda, tremenda. Tremenda porque es que no me ha hecho caso. Si es que es así: gritos, a veces mala educación y salidas de tono… Es su mundo, es su vida, como padre pues no me ha gustado nunca y que se metiera en la televisión no me gusta y ya está.", cerraba el padre de Ylenia en la conversación en la que aseguraba que no iría a recogerla al plató si resultaba expulsada porque es su vida, no la de él.

