22 mar 2019

La audiencia de 'GH Dúo' ha decidido expulsar a Carolina Sobe y dejar que María Jesús Ruiz le ganase la batalla. Pero en plató, al parecer, la gran mayoría está en contra de la modelo. Y no sólo Ylenia arremetió contra Juani, la madre de María Jesús.

Según los colaboradores, la culpa es de los concursantes más polémicos que han dado material a María Jesús para seguir haciendo confesionarios. Pero en vez de evitar que esto siga siendo así, los concursantes dejan momentazos fuera de la casa de Guadalix para cuando alga María Jesús Ruiz pueda seguir lucrándose de ellos.

Tras ponerse un vídeo de María Jesús en el confesionario, su madre se puso a criticar por lo bajito a Julio Ruz. Tras este, Jordi le felicita por el triunfo de su hija en la expulsión y al preguntar a Julio que le parece, el concursante no quiso quedarse callado y denunció la actitud de la madre de su ex.

"Yo siempre he dicho que quiero que se quede María Jesús pero ha pasado algo antes que voy a contar. Durante un vídeo María Jesús estaba hablando de que yo he sido el hombre que peor la ha tratado en la vida y creo que no es verdad. Por aquí esta señora (señala a la madre de María Jesús) durante el vídeo empezó a decir: "Lleva razón". No lo admito porque en tu casa has tenido metido hasta hace tres semanas a un tío condenado por maltratar a tu hija. Así que no me des lecciones de moral”

Todo el plató aplaudía y de fondo se le escuchaba a Ylenia muy frustrada a la que daban el paso de la palabra y decía: "Es que... de verdad… Yo no entiendo que esta señora esté ahí dentro jugando con los temas que juega que es una vergüenza de verdad. No lo entiendo. No puedo entender que se le perdonen estas cosas". La madre de María Jesús no le quiso contestar e Ylenia enfadada le contestó a su silencio: "Tu hablar de bajito cuando están los vídeos, por lo bajito como tu hija en el confe a lo falso. ¿Por qué por debajo de los vídeos sí que habla pero ahora no contesta?".

La madre de María Jesús le pide a Jordi que siga con el programa y obvie a los colaboradores y exconcursantes. Y de repente, se encuentra con el apoyo de alguien inesperado: Maite Galdeano. "Diles que por mucho que habéis abucheado a mi hija mira al final quien se ha quedado", le decía Maite Galdeano que hace unos días le provocó un ataque de ansiedad a su hija por sus duras reprimendas.

