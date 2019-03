25 mar 2019

La noche de ayer no fue fácil para el presentador de 'El debate' de 'GH Dúo', Jordi González, que tuvo que hacer frente a ese reencuentro entre Nagore Robles y Carolina Sobe tras las palabras de esta última y la respuesta de la primera de cómo se rompió su amistad. También tuvo que cortar la discusión entre Kiko Rivera y María Jesús Ruiz tras el insulto del 'DJ ' a la ex Miss, a la que llamó "calientapollas". Y, por si fuera poco, asistió al enfrentamiento en plató entre Belén Esteban y Maite Galdeano.

La navarra había mandado "a la mierda" al público el pasado jueves y dijo estar convencida de que su hija acabaría salvándose de la segunda expulsión -Sofía Suescun fue la repescada para regresar a 'GH Dúo'-, porque también tiene una amplia legión de seguidores que la respaldan. Sin embargo, parece que han comenzado las dudas y que su tono categórico comienza a diluirse. Y eso es justo lo que le echó en cara Belén.

"Ya veremos. Tiene mucha gente que la apoya también. A estas alturas no me gusta mucho mojarme…", respondió Maite ante la pregunta del presentador de si pensaba que, tras este jueves, Suescun seguiría optando al premio final. La de Paracuellos del Jarama fue tajante: "Anda, joróbate. El otro día mandas al público a la mierda y hoy no sabes. ¡Venga, hombre! ¡Esto es acojonante!".

El concurso de tu hija me ha parecido una mierda" belén esteban

Galdeano le pedía que no sacase de nuevo ese feo gesto que tuvo con el público, con el que se disculpó. Belén no iba a dejar así la cosa, y contraatacaba: "¡Yo utilizo lo que veo! Es que el concurso de tu hija me ha parecido una mierda, así de claro lo digo". ¡Zas! Un golpe directo a Sofía y cómo ha afrontado un 'reality' que puede hacer que pierda su trono de reina de este formato en nuestro país.

"Lo que hice no estuvo bien y pido disculpas, pero después de tanto tiempo, yo también me harté", reincidía en sus disculpas Maite. "¿De qué te has hartado? Deja a tu hija, Maite… Yo también he estado en esa casa y me han abucheado en todas las galas. No te entiendo y ojalá el público esta vez sea listo".

Está claro a quién no quiere en esa final la Esteban. ¿Le echarán una mano sus seguidores para que esta semana Sofía abandone, de manera definitiva, Guadalix de la Sierra?

Más noticias sobre Belén Esteban...

- Belén Esteban no ha acudido al hospital para visitar a Jorge Javier Vázquez

- El último retoque estético de Belén Esteban en la cara

- Nuevo 'recadito' de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique