26 mar 2019

Anda revuelta Belén Esteban cada vez que se habla de Jesulín de Ubrique. La colaboradora de 'Sálvame' aprovechó que este saltó al ruedo de nuevo el pasado fin de semana, con su mujer, María José Campanario, como espectadora, para lanzarle un mensajito al padre de su hija Andrea.

Desde el programa mandaron hasta la localidad sevillana de Morón de la Frontera a Sergi Ferre, reportero, para preguntar a la odontóloga por la faena del diestro. "Ya sabes que me gustaría hablar más contigo, pero no puedo", le respondía Campanario. Desde el plató, al ver el vídeo no entendieron a qué se refería.

Sin embargo, la cara de Belén si parecía denotar que alguna idea tenía. Pero no se manifestó al respecto. Sí quiso aclarar que, aunque se había dicho que Jesulín estuvo arropado por toda su familia, lo cierto es que no era verdad del todo.

La familia es TO-DA, como tu canción"

En concreto sus palabras, respondiendo esa aseveración de haber estado arropado por toda la familia eran: "Es que... De verdad, pero bueno. Lo mismo de siempre. Me alegro, de corazón, de ver a María José 'bien'. Pero claro... La familia es TO-DA, como tu canción".

Un nuevo recadito para el torero. Y sin nombrar a la afectada de ese nuevo despreció público, que luego se enfada y ella quiere seguir en su anonimato.

Más noticias sobre Belén Esteban...

