Seguramente le dé absolutamente igual, porque no es nada nuevo que, cada movimiento suyo o cada foto colgada en su cuenta de Instagram, se ponga en tela de juicio, pero ha vuelto a pasar. Sí, una imagen compartida por Paula Echevarría ha servido para que sus seguidores entren en un debate profundo sobre la esencia del yoga.

¿Por qué? Pues porque parece que, para llegar a algunas posturas de esta disciplina, está usando el pilates. Y eso ha provocado las quejas de algunos de los 'followers' más puristas y, con ello, el consiguiente debate, siempre inevitable en su tablón.

"Pilates. Día 1. Hemos llegado a la conclusión de que para poder alcanzar algunas posturas de #Yoga sin sufrir tensiones, el #pilates puede ser una gran ayuda. ¡Así que allá vamos!", se puede leer junto a una foto de la actriz haciendo una postura.

Si bien es cierto que muchos alucinaban con su flexibilidad, no menos cierto es que hay quien le ha afeado la conducta: "Para alcanzar algunas posturas de yoga solo hay que hacer yoga. En el yoga hay que disfrutar el camino, no tenemos ninguna meta".

El yoga no es solo hacer posturas"

Aunque, quizás, la crítica más dura sea la de una usuaria que le recomienda ir más allá de la postura: "El yoga no es solo hacer posturas, es el estado al que se llega cuando consigues unir mente y cuerpo. Mucha gente no entiende eso y cuando empieza a realizarlo quieren hacer todas las ansanas como si no tuvieran dificultad".

Lo cierto es que Paula ha confesado que, tras dejar de fumar, ha cogido unos kilos. Y está probando con diferentes disciplinas para ponerse, de nuevo, en forma. Por el momento, va por el buen camino. Aunque a algunos no les guste cómo está actuando.

