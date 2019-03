31 mar 2019

Aitana Ocaña ha desmentido en su cuenta de Twitter que haya comprado el piso de Blanca Suárez por casi medio millón de euros., el mismo que actualmente tiene alquillado.

"Me acabo de enterar de que me he comprado una casa oye", escribía la concursante de 'OT 2017' en la red social de forma irónica. El comentario se ha hecho viral y sus seguidores le han seguido el juego al recibir las contestaciones más dispares: "Lo típico, haces tantas cosas al día que es normal que se te olvide algo tan normal como comprar una casa" "Pues infórmate porque te tendrán que dar las llaves".

me acabo de enterar de que me he comprado una casa oye — Aitana (@Aitanax) 30 de marzo de 2019

Una información que, según el programa 'Socialité', el padre de la cantante habría sido el encargado de negociar la venta de la vivienda por una cifra de 450.000 euros exactamente.

Según informaba el programa, Blanca Suárez lo vendía por mucho más, pero la buena relación de ambas habría hecho posible una buena rebaja. Aitana se mudó de Barcelona a Madrid por motivos laborales a la casa en cuestión situada en el barrio Salamanca y por la que paga 1.300 euros al mes de alquiler.

La ex triunfita acostumbra a compartir imágenes de los rincones de su hogar que parecen haber sido reformados o redecorados, lo que ha hecho saltar las alarmas todavía más a los medios pensando que esa libertad para modificar la vivienda significa que la cantante ya es la propietaria del inmueble.

