El futbolista Isco Alarcón y su chica, Sara Sálamo terminaban el pasado año con una de las noticias más especiales de su vida: estaban esperando su primer hijo. Ahora, comienzan abril lanzando al mundo, emocionados, que su bebé sera... ¡un niño! La actriz ha querido contarlo a través de las redes sociales con una imagen donde se refleja la felicidad de los futuros papás al saber el sexo del bebé.

"Para todos los que nos preguntáis por el sexo de la lenteja... ¡Es un niño!", ha confesado Sálamo. Además, el texto está acompañado de unos corazones azules. Un detalle que la actriz, adelantándose a futuras críticas, ha querido aclarar que no define el sexo del bebé: "Y por cierto, el tema de los corazones azules es algo que pongo siempre, no por el sexo del bebé. Por suerte nuestro hijo no será educado con las tonterías que dicen: los niños de azul y las niñas de rosa", asegura. Además, ella misma se define como una mujer "feminista".

Estas son las palabras que Sara Sálamo ha escrito en su 'historia' de Instagram pinit instragram.

"¿Y, cómo se va a llamar?", bromea el deportista en un comentario en ese mismo 'post'. Una pregunta que quizás todavía se la estén planteando realmente. En sus redes sociales, el padre de la criatura aún no ha publicado nada al respecto, pero quizás muestre su felicidad con una imagen como hizo días atrás cuando marcó un gol con el Real Madrid, equipo con el que juega, al enfrentarse al Celta de Vigo. Ocasión que aprovechó para dedicar el triunfo a su futuro bebé haciendo un bonito gesto al llevarse el pulgar a la boca. Un precioso detalle que caló en su pareja, la que además de felicitarle por su "talento y perseverancia", afirmó que "guardará esa imagen para siempre".

