5 abr 2019

Sucedió hace unas semanas. Fran Rivera tenía un acto promocional y, quizás por exigencias de la organización, él que escoge muy bien los medios en los que aparece, entraba en directo en 'Sálvame'. Y ya sabemos que al diestro no es un programa que le fascine... Así que, hubo tensión y roce entre él, la presentadora, los colaboradores y el reportero que le apuntaba con el micrófono.

El trato no debió ser de gusto, porque, tal y como reveló ayer Carlota Corredera en el programa, Fran ha tomado la decisión de bloquearla en Twitter. Como lo leen. Aunque no puede confirmar si le dio al 'unfollow' nada más salir de ese directo, dos días después o hace un una semana, porque fue un hallazgo que hizo ayer mismo y que quiso compartir con la audiencia.

Claro, que la gallega no se cortó a la hora de mandarle un recadito en directo aludiendo al tipo de contenido que vende, aunque él se crea en un nivel superior. "Me enteraré por el 'Financial Times' de lo que vayas subiendo a Twitter", le ayudaba sin parpadear.

Carlota Corredera muestra a cámara cómo Fran Rievra la ha bloqueado en Twitter. pinit telecinco.

Hay que recordar que, en aquella ocasión de tensión, la falta de respeto de Rivera fue tal que llegó a meter jamón en la boca a Omar Suárez, quien estaba junto a él en la conexión. Carlota, al día siguiente, incluso se disculpó con él por na haber sabido reprendido al diestro en directo, alegando que se había quedado paralizada.

