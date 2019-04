16 abr 2019

Ayer por la tarde, el mundo se paralizaba ante la noticia del incendio de la catedral de Norte Dame de París. Las imágenes de la parte superior del templo ardiendo, no tardaban en acaparar las portadas de todos los medios y la noticia corría como la pólvora por las redes sociales, llegando a todos los rincones del mundo. Incluso, al plató de 'Got talent'.

El programa vivió una polémica relacionada con esta información por un comentario desafortunado de Risto Mejide que, a pesar de los esfuerzos del presentador para que matizara sus palabras, seguía adelante con su sentencia.

"Tiene huevos que se haya quemado Norte Dame y sigan en pie los puentes de Calatrava", manifiestaba el publicista, mientras los que tenía alrededor se quedaban helados ante la rotundidad de su sentencia.

"Pero no son tan feos", intentaba rebajar el tono de sus palabras Santi Millán. La única reacción que provocó en Risto fue un "bueno" que no hacía sino subrayar que seguía pensando lo que acababa de decir y que le valía un buen puñado de críticas en las redes sociales. Le guste o no a Mejide, Santiago Calatrava tiene varios reconocimientos, entre ellos, el Príncipe de Asturias.

