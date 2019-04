22 abr 2019

La mayoría de los famosos han disfrutado de unas vacaciones de Semana Santa envidiables. Mientras unos 'solo' volaban hasta Nueva York, otros prefirieron -además de cruzar el charco- disfrutar de su familia de la manera más especial, como ha sido el caso de Nuria Roca.

"Así hemos puesto el punto final a la Pascua... con una sobredosis de monas, cocas de Llanda, llonganises, torrijas, cocas de anous i pases, hamburguesas, perritos, Coca-Colas, vinos, huevos duros y fritos... ¡todo eso y más en apenas una semana oye! ¡Ah! Y unas palomitas esta tarde en el cine", publicaba la presentadora en su Instagram con una foto junto a su hija.

Pero las espectaculares vacaciones de Nuria, repletas de manjares y vistas de ensueño, no ha sido lo que más ha llamado la atención, pues la pequeña Olivia es una réplica exacta de la presentadora y sus seguidores no lo han pasado desapercibido, destacando su gran parecido: "No se puede decir que no es tu niña, soy iguales", comentaba un seguidor, mientras que otros destacaban la bonita pareja madre-hija que hacen: "Ya te supera en belleza la niña y es un reto difícil", afirmaban.

Olivia -de 8 años-, es la hija pequeña de Nuria Roca, fruto de su amor con Juan del Val, su marido desde hace 18 años y con quien tiene otros dos hijos más mayores: Juan y Pau, de 16 y 12 años, respectivamente.

Más noticias sobre Nuria Roca...

- Nuria Roca se ha hecho con la falda con efecto vinilo que mejor sienta

- Los trucos de Nuria Roca para agrandar sus ojos

- Nuria Roca aclara los problemas sexuales que tiene con su marido