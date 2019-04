24 abr 2019

Compartir en google plus

Tanto preguntarse pa' cuando el anillo, para que ahora Jennifer López y Álex Rodríguez no se casen. Todavía no está confirmado, pero los últimos rumores que rodean a la pareja apuntan a que la boda podría no celebrarse o, al menos, en los próximos meses.

Marzo comenzaba con el compromiso de JLO y su novio, el exjugador de béisbol, Álex Rodríguez. La cantante presumía del anillo de cuatro millones y medio de euros, bañado en platino y diamantes, con el que le pidió matrimonio. Pero esa felicidad le duró poco, pues varios días después salieron a la luz los rumores de una posible infidelidad por parte de él. Un hecho que quizás haya hecho que la artista se replantee la ceremonia.

La intérprete de 'On The Floor' acaba de sacar su nuevo single, 'Medicine' y tiene pendiente el rodaje de una nueva película con Owen Wilson, por lo que según ha informado 'The National Enquirer', la escasez de tiempo y su apretada agenda le han obligado a posponer el enlace.

Aunque todo apunta a que ese no es el motivo real, ya que su ilusión ha cambiado drásticamente y podría estar replanteándose su futuro con el deportista tras la posible infidelidad. "Ellos no están discutiendo ni nada de eso, pero ella ha aprovechado el hecho de que tiene mucho trabajo para dejar las cosas así, como están, sin boda", contaba el mismo medio.

Los anillos, ¿parecidos?

Álex Rodríguez será el quinto prometido de Jennifer López. Por lo tanto, es el quinto anillo de compromiso que recibe la cantante, un accesorio que parece encantarle, pues no paró de pedirlo en uno de sus últimos bailados 'singles'. Pero, ¿qué tienen en común todos ellos?

Si los miramos por encima, hay una cosa parecida: son brillantes y cuadrados o rectangulares. Todos excepto el de Ojani Noa, su primer marido, con el que se casó en 1997 y duró diez meses casada. También fue el más barato: 100.000 dólares.

En 2001 volvió a intentarlo con el bailarín Cris Judd, pero corrió la misma suerte, pues no llegaron a celebrar el año. Con Ben Affleck el precio del anillo creció llamativamente: 2,5 millones de dólares para un diamante rosa de seis quilates. ¿Se casaron? No, pero era bonito.

Jennifer López y Ben Affleck cuando eran pareja en 2003. pinit GTRES.

El amor parecía haber llamado -de verdad- a la puerta de JLO con Marc Anthony, que se subió a la parra con un accesorio de diamante azul valorado en 8,5 millones. Con el cantante estuvo siete años casada y tienen dos hijos en común. ¿Servirá para algo el anillo de Álex Rodríguez o volverá a marcarse un Ben Affleck?

Más noticias sobre Jennifer López...

- El cambio de look radical de Jennifer López: se ha teñido el pelo de animal print

- La felicitación de Barack Obama a Jennifer López por su compromiso

- Nuevos rumores de infidelidad para Álex Rodríguez