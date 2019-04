24 abr 2019

Ahora sí que sí. Cuenta atrás para que comience 'Supervivientes 2019' e Isabel Pantoja marque un nuevo hito en la televisión nacional con ese salto desde el helicóptero que tiene en ascuas a toda España desde el momento en el que Mediaset anunció que había firmado el contrato -lleno de cláusulas, por otra parte, y que incluiría su participación como jurado en un 'talent' infantil- con la tonadillera.

Isabel ha querido despedirse de sus familiares, amigos y fans con un mensaje que se grabó el pasado viernes, antes de coger ese vuelo hacia Honduras, pero que se difundió ayer a través de las redes sociales. "Mi querida familia, amigos y fans. Ya son las últimas horas en las que voy a estar en España", comienza en esa grabación.

"Me embarcaré si Dios quiere mañana en esta aventura que tanto he deseado desde hace muchísimo tiempo, que es 'Supervivientes', espero de verdad no defraudaros", continúa la artista, que sabe que sobre sus hombros recae buena parte de la responsabilidad de que está edición del 'reality' sea un nuevo éxito de Telecinco. Se la han jugado con ella y, al menos, va a intentar no defraudar. En los momentos de flaqueza, además de en su familia, podrá pensar en el ya mencionado contrato...

Voy a procurar estar bien dentro de mis posibilidades"

"Intentaré hacerlo lo mejor posible, todo para mí es nuevo. Os pido de corazón que me apoyéis, que penséis que esto para mí... es la primera vez que hago algo distinto a lo que es mi profesión, que es cantar", prosigue, haciendo un llamamiento claro a los 'pantojers' para que se dejen el dinero en los mensajes si así es menester y la impulsen hasta lo más lejos que sea capaz de llegar en el concurso.

"Quiero mandar un beso muy fuerte a mi madre, a toda mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos. Quiero que estén bien porque eso es la felicidad mía. Yo voy a procurar estar bien dentro de mis posibilidades", concluye una Isabel que, para mayor dificultad, convivirá con Chelo García Cortés, con quien dejó de hablarse hace cinco años; Omar Montes, el último ex en sumarse a la lista de fracasos amorosos de su hija, Chabelita, y Aneth, amiga de esta también.

Más noticias sobre Isabel Pantoja...

- Así es el millonario contrato que Isabel Pantoja ha firmado con Mediaset

- El cabreo de los exconcursantes de 'Supervivientes' por el caché de Isabel Pantoja

- El retoque 'beauty' de Isabel Pantoja antes de ir a 'Supervivientes 2019'