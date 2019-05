7 may 2019

Kiko Rivera es de nuevo noticia. A falta de declaraciones en el plató de 'Supervivientes', donde se niega a sentarse para defender a su madre tras no alcanzar un acuerdo económico con la organización del programa, su último concierto ha servido para ponerle de nuevo en el ojo del huracán.

A pesar de lo orgulloso que él está de esa actuación en Guadalajara el pasado fin de semana -agradeció incluso a sus fans de la ciudad manchega en Instagram lo arropado que se había sentido-, 'Socialité' se hizo con una grabación en la que se aprecia cómo no fue la mejor noche del hijo de Isabel Pantoja.

En el vídeo se aprecia con claridad cómo olvida la letra de su canción. Este tiene, incluso, que pedir perdón porque se le va la letra durante el' playback', y se escucha a quien está grabando la actuación para la posteridad decir: "No se la sabe, por eso no canta". También a él disculpándose por ese 'lapsus', con tablas, porque no es la primera vez que le pasa...

Tras su paso por la casa de 'GH Dúo' y en medio del enésimo enfrentamiento con su hermana, Chabelita, está decidido a retomar su actividad como músico. Esperemos que, de aquí en adelante, tenga algo más de tino...

