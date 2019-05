8 may 2019

Fue un calentón. Quedó demostrado con la decisión final. Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno, que horas antes habían pedido su traslado a una cabaña, aisladas del resto de sus compañeros de 'Supervivientes' para que reflexionasen sobre si querían continuar en el concurso o de verdad pensaban hacer las maletas y largarse a casa.

Se les dio de margen hasta la hora de la gala 'En tierra de nadie', presentada por Carlos Sobera. Y se quedaron. Porque ninguna de las tres quería, realmente, abandonar un 'reality' en el que no llevan ni dos semanas. Por muy dura que se les esté haciendo la convivencia con Carlos Lozano.

Efectivamente, él es el culpable de todo este teatrillo que montaron la Pantoja y Toñi y Encarna Salazar. Porque las tres coincidieron en que lo que no podían soportar más era la convivencia con el presentador, cuya estrategia parece basarse en sacarlas de quicio. Pero para eso estaba Sobera, para intentar mediar entre otros y que sucediera lo mejor para el espectáculo: que los tres sigan en liza.

La primera en quejarse de Lozano era Encarna, que se quejaba: "Nos ha faltado al respeto". Sobera comenzada su papel de mediador en el conflicto: "Aquí todos en esta historia os habéis faltado el resto. En el fragor de la batalla todos cometéis errores".

Esto no es solo supervivencia, sino convivencia"

Era el momento de ponerse frente a la Pantoja y hacerle ver la realidad del concurso: "En las horas previas a este discurso sí querías abandonar. Esto no es solo supervivencia, sino convivencia. Hay personas que pueden tener una estrategia, como Carlos Lozano".

"Se puede tener estrategia, pero no insultar. Pido a la audiencia que a este señor se lo lleven porque nos hace la vida imposible. Yo no quiero abandonar", era la respuesta de la artista, que llegaba a hablar de "maltrato" de Carlos hacia ella... Y por ahí no pasaba el conductor de la gala, que no tuvo problemas en pararle los pies: "Permíteme que aleje la palabra maltrato de esto, que es otra cosa".

Lejos de pedir perdón, Isabel recontestaba: "Llevo seis días sin hablarle porque le molesta mi acento, que soy andaluza y gitana". Parece que por lo que no pasa es porque este ataque por el lado de las raíces. La tonadillera, con eso, es inflexible.

Con todos relajados, Sobera les pedía que no volviesen a usar la amenaza de largarse como estrategia, porque se hacen flaco favor. También al concurso. Porque justo estas disputas son la salsa de una isla en la que, efectivamente, estos cuatro concursantes son los que protagonizan la inmensa mayoría de los vídeos que se mueven en las redes sociales.

