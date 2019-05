14 may 2019

Si alguien tenía muy claro qué quería hacer con el dinero que ganase en 'GH Dúo' cuando saliese, era Candela Acevedo. Nada más ser expulsada del programa la ex de Antonio Tejado se operó el pecho y ahora muestra el resultado de la operación totalmente recuperada.

"Ya se va notando el resultado", comparte Candela en uno de sus stories donde deja ver el escote que tanto estaba deseando tener. Al parecer a la ex concursante le va muy bien tras su salida de la casa de Guadalix. Y de hecho se rumorea que ha estado con algunos de los otros concursantes de 'GH'.

Candela Acevedo muestra el resultado de su operación estética. pinit INSTAGRAM

Gracias a su concurso dio por zanjada su relación con Antonio Tejado. Una relación que al parecer no le traía nada bueno y aunque no debían estar juntos no sabían obviarse el uno al otro. Él no le hizo duelo alguno y a los días estaba con María Jesús Ruiz teniendo tal historia de amor que hasta se casaron dentro de la casa.

Y ojalá ahí quedase todo. En menos de un año ya está superando otra ruptura. Empezó al salir de la casa una relación con Ylenia Padilla. Ya lo han dejado y para más, ella le amenaza con contar toda la verdad. ¿Tiene la culpa Antonio Tejado también de esta ruptura? Al parecer no está hecho para tener pareja.

Pero Candela, que lo lleva todo muy en secreto sí. Cuando salió de la casa se especuló con una posible relación con Fede. Que también es ex de Ylenia. Si es que todo queda en casa. Pero ahora, mientras estaba en la mismísima Feria de abril, se rumorea que estuvo en una caseta ronreando con Alejandro Albalá. ¡Alejandro Albalá!

