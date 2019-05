16 may 2019

Durante mucho tiempo ha sido la encargada de da la cara por el clan Campos. De manera incondicional. Con dureza. Sin embargo, ahora, confiesa que la relación con ellas es inexistente. Nos referimos a Belén Rodríguez, colaboradora de 'Sálvame', que ayer desvelaba en el programa que estaba destrozada por este hecho.

Evitó hablar de ello, pero fue inevitable. Belén reconoce que fue el paso por 'Sálvame Okupa', donde compartió casa con Carmen Borrego -sí, el mismo 'reality' en el que se produjo el tratazo de la discordia que ha acabado con Terelu Campos renunciando a su puesto de trabajo- lo que provocó el fin de la relación.

"Las Campos han sido muy importantes en mi vida y creo que yo también en la suya, pero ahora no tengo ninguna relación con ninguna de las tres y para mí es muy difícil", expresaba, a la vez que reconocía que todo lo que es en televisión se lo debe a María Teresa.

"He intentado hablar con Teresa y no lo he conseguido. Teresa es como mi madre. Todo esto me duele por Teresa, no quiero decir nada por si la hago daño", concluía haciendo esfuerzo porque no se le quebrara la voz.

