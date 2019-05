17 may 2019

Se presentó como la gran sensación de 'Supervivientes 2019' y no está decepcionando. Isabel Pantoja es la estrella del 'reality'. Participa en las discusiones, en las pruebas y un buen número de los vídeos que se emiten a diario sobre un concurso en el que, ayer, perdió a uno de sus grandes apoyos: Aneth resultó ser la segunda expulsada de la isla.

Sin embargo, recuperó otro muy importante: el de su hijo. Tras un par de semanas alejado del plató de Telecinco por no llegar a un acuerdo económico con la cadena por acudir a defender a su madre, el 'DJ' regresó anoche. Y pudo, incluso, hablar con su madre, que no pudo ocultar su emoción. Ya saben, es su gran debilidad.

La primera en hablar era Isabel, que no sabía la sorpresa que le esperaba. La tonadillera había sufrido un pequeño mareo en la palapa y quiso tranquilizar a sus seres queridos: "Quiero que sepa mi familia que estoy bien, que he tenido un mareillo pero nada más, estoy bien".

Deja a un lado a Isabel Pantoja y que conozcan a Maribel"

Era en ese momento cuando comenzaba a hablar Kiko: "Mamá, no quiero que me hables. Te estamos viendo todos. Escúchame con las orejas. Entraste como una moto. Estás bella como nunca. La yaya está bien, estamos todos muy bien y quiero que me escuches atentamente".

"Quiero que vuelvas a ser la persona que entraste. Deja a un lado a Isabel Pantoja y que conozcan a Maribel. Eres única mamá, eres la mejor, sé tú misma, olvídate de Isabel Pantoja y sé Maribel. Te quiero y todos te queremos. Fuerza, fuerza. Te queremos", era el consejo que le daba su hijo, acompañado de ese mensaje de cariño.

