17 may 2019

Paz Padilla se ha cansado. A la presentadora le encanta publicar día a día fotos a sus redes sociales: en el trabajo, con su hija, sus amigos... pero tiene que aguantar constantemente insultos sobre su aspecto que la tienen muy cansada. Por ello, ha decidido explotar y hacer público algunos de los ataques que suele recibir.

'Stories' de Paz Padilla en Instagram. pinit instagram.

"¿Qué les digo?¿Creéis que me afecta?", preguntaba por Instagram, mostrando una captura de pantalla de dos comentarios que había recibido en una de sus últimas publicaciones, en los que le decían nada bueno. "La madre que me parió, ¿puede ser más fea y mal hecha?", decía uno de ellos. El otro, iba mucho más allá: "Qué fea y que asquerosa eres, tía petarda. Por mucho maquillaje y 'botox' que te metas en esa repugnante piel, seguirás siendo un monstruo. Tiene que oler tu aliento, que apesta", contestaba otro de sus 'seguidores'. Sin duda, no debería tolerarse recibir comentarios de ese tipo. La mayoría de sus 'followers' aconsejan a Paz ignorar las malas palabras y centrarse solo en lo bueno o constructivo.

Aun así, nada quita la sonrisa a Paz Padilla, también contaba por 'stories' a las más de un millón de personas que ven sus publicaciones, lo feliz que está porque este fin de semana viajará con el equipo de peluquería y maquillaje que trabajaba con ella durante su participación en 'Crónicas marcianas', hace ya más de 20 años. Así que, lo dicho... ¡A disfrutar!

