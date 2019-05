23 may 2019

David Bisbal ha tratado de mantener la calma de cara al público durante toda la guerra que ha mantenido con Elena Tablada desde el pasado mes de septiembre. Solo ha habido un momento en el que pudimos ver al cantante algo más nervioso. O, si lo prefieren, más serio y tajante ante los medios de comunicación -puedes verlo aquí-.

Fue cuando 'Sálvame' consiguió sacar unas declaraciones a su madre para emitirlas en el programa. Un acto que el consideró que era un auténtico acoso hacia una persona mayor y que no sabe desenvolverse en este mundillo. Y lo dejó muy claro para que no se volviera a producir. Porque con ella no negocia.

Para David es uno de los pilares fundamentales de su vida. Más aún en este medio año largo en el que ha visto cómo ella no le ha fallado mientras litigaba con Tablada. Así que ayer, que era el cumpleaños de esta, no podía faltar esa felicitación, llena de cariño, del almeriense hacia la gran mujer de su vida.

"¡El brillo de los ojos es amor! ¡Feliz cumpleaños mamá!", son las palabras que ha escrito el artista al lado de una foto en la que aparece al lado de su madre. La misma que ha cosechado a su lado montones de comentarios de amigos y compañeros de profesión de David, como Rosa López o Pitingo.

Esta publicación de Bisbal llega poco después de las declaraciones de Elena asegurando que el tiempo dirá si entierra o no el hacha de guerra con el padre de su hija. No cierra esa puerta. Aunque solo sea por Ella, la hija que tienen en común.

