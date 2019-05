29 may 2019

El amor viene y va. Todo apuntaba a que Chabelita y Asraf Beno habían roto, así lo comunicó María Patiño en 'Sálvame', pero horas después ha tenido que comerse sus palabras, pues la pareja ha dejado ver en redes sociales que continúan con su amor, después de también desmentirlo él ayer en 'Ya es mediodía'.

Posiblemente cansados de leer comentarios acerca de su ruptura, la pareja decidió colgar un vídeo en Instagram, como quien no quiere la cosa, de los dos viendo 'Juego de tronos'. En el mensaje, no dicen nada acerca de los rumores, pero el trasfondo del mensaje realmente no es lo que cuentan -literalmente, se quejan de que alguien esté limpiando su casa mientras ven la televisión-, sino que están juntos.

Chabelita y Asraf juntos el martes en Instagram 'stories'. pinit instagram.

Según contaba María Patiño, la supuesta ruptura estaba provocada por eso mismo: los escándalos y rumores en los que se han visto envueltos. El último, el revuelo por si dos amigas de la hija de la tonadillera tuvieron o no sexo en Cantora la pasada Nochevieja, así como asegura Kiko Rivera. Además, los exconcursantes de 'GH VIP' llevaban sin publicar ninguna foto juntos desde la Feria de Abril de Sevilla. ¿Será verdad que han pasado una crisis o han estado viviendo su amor mientras todo el mundo hablaba?

