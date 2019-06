5 jun 2019

El poli en el 'Deluxe' de Tony Spina fue de todo menos agradable. Hicieron preguntas súper comprometidas que podían poner en peligro a su relación y, al menos de momento, no fue así. Pero, además, tuvo un enfrentamiento con Rafa Mora en el que se destaparon las supuestas infidelidades y deudas del colaborador que hoy pide perdón por las formas que perdió durante su cara a cara con Tony Spina.

Rafa Mora reconoce que se le fue de las manos su enfrentamiento con Tony. Especialmente atañe a que se dijeron cosas que no eran verdad. "En ese momento perdí los papeles y me dejé llevar. La verdad es que se dijeron cosas bastante 'heavy'. Se me acusó de serle desleal a mi pareja en unos baños, se me acusó de moroso de que debo dinero, se me acusó de vender a mis amigos cuando no he vendido a ningún amigo en mi vida", dice el colaborador reflexionando sobre el día del enfrentamiento. Eso sí, él no quita que su verdad siga existiendo:

"Yo nunca he vendido a un amigo. Ni he sido desleal a mi pareja. Ni debo dinero a nadie y eso se puede comprobar cuando quieran. Ante todas esas mentiras y las acusaciones perdí las formas y dije cosas de las cuales me arrepiento. Yo no he mentido en nada de lo que he dicho al respecto de este tema de Tony y Makoke. Y la verdad es que yo me senté en el poli, me hicieron 3 preguntas, me podían haber hecho 16 y las 3 se corroboró que decía la verdad" y eso no se lo puede discutir nadie aunque se contradigan algunas con la verdad de Tony.

Lo que sí Rafa Mora defiende con vehemencia es su fidelidad a sus amigos a la que Tony atañe como inexistente: "Cuando tuve el parón de tele de aquí me llamaban para hablar de Kiko Rivera. Yo dije que si algún día volvería volvería por mis propios méritos y que si una vez ya estando aquí se preguntaba algo sobre Kiko que yo podría responder lo haría. Pero yo sentarme aquí con el cartelito debajo de viene a hablar de Kiko, en la vida. Y en mi casa tragando y haciendo otras cosas". Es un gran ejemplo de su perseverancia y eso no hay nadie que se lo quite.

