11 jun 2019

El concurso de Kiko Rivera en 'GH VIP' estuvo principalmente marcado por sus confesiones. Tanto habló de sus problemas con la adicción a las drogas como de sus problemas económicos de los que Irene Rosales, su mujer, también se hizo eco. De repente, Kiko Rivera vive uno de sus mejores momentos personales y profesionales y se lo hace saber a todos sus seguidores en Instagram.

Pero sus 'haters' parecen tener más voz y no desperdician ni una oportunidad para arremeter contra el cantante y su victimismo en la televisión. Y en vez de dejar que sus comentarios se llenen de celebraciones le sentencian sus alegrías con un "en 7 meses están en el 'Deluxe' diciendo que necesitan dinero". Y es que de lujos no se priva.

Lo último ha sido compartir una foto de su nuevo coche. "Feliz con mi nuevo Mercedes Benz. Gracias por el trato…", escribía el cantante junto a una imagen de él y su nuevo "juguete". Después de comentar en todos los programas de televisión que hasta Cantora estaba a punto de salir a la venta, aparece con estos excesos y, cómo no, las críticas le llueven. "Cuidado, a ver si vuelve a cometer el mismo error" le dicen algunos que le recuerdan también su piso embargado y sus deudas con Hacienda –si quieres conocer todas las deudas de Kiko Rivera haz clic en este enlace.

Sin embargo, Kiko Rivera parece estar en uno de los mejores momentos de su vida y no hace caso a los comentarios negativos en su Instagram. De hecho, se ha molestado hasta en contestarles con un: "Simplemente, a quien no le mole que no mire...buenos días a todos esos que no tenéis nada mejor que hacer...a los demás os quiero a rabiar".

