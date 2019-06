11 jun 2019

Llevamos unas semanas que, si no es por una cosa es por otra, Madonna siempre tiene una noticia de actualidad asociada. Desde que comenzara la polémica por su participación como artista invitada del Festival de Eurovisión, lo cierto es que no ha dejado de estar en boda de todos. Ahora, lo es por unas duras declaraciones que le ha dedicado al diario estadounidense 'New York Times'.

El periódico ha decidido hacer un perfil sobre la cantante y no ha sido de su agrado. Tanto, que ha decidido cargar contra ellos con dureza, sin guardarse nada. La artista comienza calificando al dominical de ese medio, que es donde se ha publicado el artículo, "padre fundador del patriarcado".

Ese reportaje se ha realizado por la periodista Vanessa Grigoriadis tras haber recogido información y haber vivido con ella, estando en su casa y acompañándola en algún concierto. También, a través de los testimonios de gente de su entorno. Pero no todo lo que se ha dicho, a pesar de que incluso se saca su faceta más solidaria, ha sido de su agrado. Así que, ha estallado.

Ha sido en Instagram donde ha soltado su indignación ante la publicación. "Madame X en portada del 'NYT Magazine', fotografiado por mi querido amigo JR", comienza, aludiendo al título de su último trabajo. "No puedes arreglar la sociedad y su infinita necesidad de disminuir, desprestigiar o degradar lo que saben que es bueno. Especialmente a las mujeres fuertes e independientes", va directa contra la periodista.

"La periodista que escribió este artículo pasó días y horas y meses conmigo y fue invitada a un mundo al que la mayoría de la gente no tiene acceso, pero decidió poner el foco en aspectos superficiales y triviales como la etnia de mi doble -'era más joven y parecía asiática, pero llevaba un minivestido de encaje y una peluca rubia similar a la de Madonna', escribe Grigoriadis en su artículo- o el tejido de mis cortinas -en el texto se describe la casa de la cantante, sus obras de arte o que 'todas las superficies son de terciopelo'- e inacabables comentarios sobre mi edad que jamás habría hecho si yo hubiera sido UN HOMBRE", reflexiona muy dolida.

Es entonces cuando pasa a la parte más contundente de su texto: "Me ha hecho sentir violada. Y sí, estoy capacitada para usar esa analogía porque fui violada cuando tenía 19 años". Y añade: U"na prueba más de que el venerable 'The New York Times' es uno de los padres fundadores del patriarcado. Y yo digo: ¡muerte al patriarcado, profundamente entretejido en las profundidades de la sociedad! Jamás dejaré de luchar hasta erradicarlo".

