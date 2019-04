25 abr 2019

Compartir en google plus

Dos semanas parecen haberle bastado a Kiko Matamoros para enamorarse hasta las trancas. Al menos, eso es lo que decían sus gestos y sus palabras de ayer en el plató de 'Sálvame' cuando no tuvo reparos en hablar de Marta López Álamo, la joven que ha conseguido conquistar su corazón casi a la vez que ha puesto punto y final a su relación con Cristina Pujol tras apenas tres meses.

Kiko está dispuesto, además, a defender a Marta de los ataques de la opinión pública. Con uñas y dientes. Ayer mismo, tras las informaciones de sus retoques estéticos sacadas por los medios en los últimos días, no dudaba en aclarar la verdad sobre esas operaciones de esta chica que aspira a ser Miss España.

Matamoros revelaba que su pareja se ha hecho un leve retoque en el labio: "Solo un poquito de ácido hialurónico". Aunque sí que confesaba que no descarta pasar por el quirófano, porque hay una parte de su cuerpo que no le termina de convencer -a ella, que a él se le cae la baba y le sale una sonrisa instantánea nada más escuchar su nombre-.

"Ella quiere mejorar la nariz porque entiende que más fina le quedaría mejor y le he dicho que me parece absurdo", eran las palabras del colaborador de 'Sálvame', que no quiso dar detalles de cuándo se habían conocido exactamente. ¿Está ocultando algo? Es bastante probable, porque al tiempo sacaba una sonrisa picarona.

La misma que se le borraba de un plumazo cuando ponía sobre la mesa el hecho de que no pare de recibir en las redes sociales comentarios fuera de lugar sobre la diferencia de edad que hay entre él y su nueva pareja. Se cuestiona por qué con él se actúa así y no con otros famosos que están en la misma situación.

Más noticias sobre Kiko Matamoros...

- Kiko Matamoros y Cristina Pujol sufren su primera crisis

- Kiko Matamoros habla de la ceguera de su ojo derecho

- Kiko Matamoros y Cristina Pujol han roto